В 1 сезоне 13 серии сериала «Новичок» очередная рабочая смена оборачивается для команды кражей двух с половиной миллионов долларов. Начинается внутреннее расследование, в рамках которого руководство надеется вычислить среди новобранцев виновного.
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