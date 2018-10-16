В 1 сезоне 12 серии сериала «Новичок» наступает День всех влюбленных. В разгар праздника Брэдфорд навещает жену в центре реабилитации, а Нолан спасает незнакомку, угодившую в серьезное ДТП. В тот же вечер судьба вновь сталкивает их в одном месте.
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