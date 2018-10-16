Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки

Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню

Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались

Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?

После «Невского» пересмотрела кучу детективов с Паламарчуком: вот 3 сериала, которые особенно зацепили

Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)

«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)

В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров

«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»

В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам