Во 2 сезоне 18 серии сериала «ФБР» автобус со школьниками оказался угнан. Сотрудники ФБР торопятся на поиски. Пока Мэгги отправляется на секретную операцию, Джесс Лакруа вместе со своими подчиненными оказывает содействие своим коллегам.
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