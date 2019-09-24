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Киноафиша Сериалы ФБР Сезоны Сезон 2 Серия 17

ФБР 2018 17 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «ФБР»
Маленький Египет
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2019
Жизни других
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2019
Американский идол
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2019
Несовершенная наука
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2019
Перекресток
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2019
Аутсайдер
Сезон 2 / Серия 6 5 ноября 2019
Нераскрытый
Сезон 2 / Серия 7 12 ноября 2019
Кодовое имя: Фердинанд
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2019
Спасение
Сезон 2 / Серия 9 26 ноября 2019
Узы, что связывают
Сезон 2 / Серия 10 17 декабря 2019
Осадки
Сезон 2 / Серия 11 7 января 2020
Тяжелые решения
Сезон 2 / Серия 12 14 января 2020
Расплата
Сезон 2 / Серия 13 21 января 2020
Студия Гангстер
Сезон 2 / Серия 14 28 января 2020
Наследие
Сезон 2 / Серия 15 11 февраля 2020
Безопасная комната
Сезон 2 / Серия 16 18 февраля 2020
Нарушенные обещания
Сезон 2 / Серия 17 10 марта 2020
Американские мечты
Сезон 2 / Серия 18 24 марта 2020
Эмоциональное спасение
Сезон 2 / Серия 19 31 марта 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 17 серии сериала «ФБР» во время протестных акций на улицах начинается перестрелка. Обстоятельства дела явно указывают на политическую подоплеку, однако вскоре трупов становится слишком много. Возлюбленная О.А. тоже оказалась мишенью.

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