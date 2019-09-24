Во 2 сезоне 17 серии сериала «ФБР» во время протестных акций на улицах начинается перестрелка. Обстоятельства дела явно указывают на политическую подоплеку, однако вскоре трупов становится слишком много. Возлюбленная О.А. тоже оказалась мишенью.
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