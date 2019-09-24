Во 2 сезоне 15 серии сериала «ФБР» фургон, на котором перевозили бронебойные пули, кто-то угнал. В ходе следственных мероприятий сотрудники ФБР выходят на главу террористической группировки Сулеймана Мансора. Кристин снова в строю.
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