Во 2 сезоне 10 серии сериала «ФБР» в руки убийцы попадает дочь знаменитого нью-йоркского детектива. Сотрудники ФБР берутся за расследование, которое необходимо провести максимально деликатным образом, дабы не спровоцировать конфликт интересов.
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