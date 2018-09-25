В 1 сезоне 7 серии сериала «ФБР» злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, совершают ограбление броневика и похищают 2 миллиона долларов. Команда ФБР считает, что это сделал кто-то из их коллег.
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