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ФБР 2018 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «ФБР»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2018
Зеленные птицы
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2018
Жертва
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2018
Перекрестный огонь
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2018
Конец света
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2018
Семьянин
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2018
Полицейские и грабители
Сезон 1 / Серия 7 13 ноября 2018
Эта земля твоя земля
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2018
Идти на компромисс
Сезон 1 / Серия 9 4 декабря 2018
Вера Воина
Сезон 1 / Серия 10 11 декабря 2018
Кризис личности
Сезон 1 / Серия 11 15 января 2019
Новый рассвет
Сезон 1 / Серия 12 22 января 2019
Преступление в партнерстве
Сезон 1 / Серия 13 12 февраля 2019
Разоблаченный
Сезон 1 / Серия 14 19 февраля 2019
Выжженная земля
Сезон 1 / Серия 15 26 февраля 2019
Невидимый
Сезон 1 / Серия 16 12 марта 2019
Вершина
Сезон 1 / Серия 17 26 марта 2019
Самый разыскиваемый
Сезон 1 / Серия 18 2 апреля 2019
Конфликт интересов
Сезон 1 / Серия 19 16 апреля 2019
Что скрывает ложь
Сезон 1 / Серия 20 30 апреля 2019
Явки
Сезон 1 / Серия 21 7 мая 2019
Завершение
Сезон 1 / Серия 22 14 мая 2019
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «ФБР» семейная ссора прервалась, когда пошатывающаяся девушка ворвалась в дом. Она явно получила несколько ударов ножом. Проследовав по ее следам, члены команды ФБР обнаружили, что кто-то похоронил ее заживо.

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