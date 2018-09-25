В 1 сезоне 16 серии сериала «ФБР» дочь солидного и влиятельного человека Элизабет Чейз стала жертвой похищения. Преступники напали на девушку во время обеда. Сотрудники ФБР считают, что похитители могут быть вхожи в компанию девушки в школе.
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