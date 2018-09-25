Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы ФБР Сезоны Сезон 1 Серия 10

ФБР 2018 10 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «ФБР»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2018
Зеленные птицы
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2018
Жертва
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2018
Перекрестный огонь
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2018
Конец света
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2018
Семьянин
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2018
Полицейские и грабители
Сезон 1 / Серия 7 13 ноября 2018
Эта земля твоя земля
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2018
Идти на компромисс
Сезон 1 / Серия 9 4 декабря 2018
Вера Воина
Сезон 1 / Серия 10 11 декабря 2018
Кризис личности
Сезон 1 / Серия 11 15 января 2019
Новый рассвет
Сезон 1 / Серия 12 22 января 2019
Преступление в партнерстве
Сезон 1 / Серия 13 12 февраля 2019
Разоблаченный
Сезон 1 / Серия 14 19 февраля 2019
Выжженная земля
Сезон 1 / Серия 15 26 февраля 2019
Невидимый
Сезон 1 / Серия 16 12 марта 2019
Вершина
Сезон 1 / Серия 17 26 марта 2019
Самый разыскиваемый
Сезон 1 / Серия 18 2 апреля 2019
Конфликт интересов
Сезон 1 / Серия 19 16 апреля 2019
Что скрывает ложь
Сезон 1 / Серия 20 30 апреля 2019
Явки
Сезон 1 / Серия 21 7 мая 2019
Завершение
Сезон 1 / Серия 22 14 мая 2019
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «ФБР» жертвой убийства стал покупатель оружия. Его куратором являлся экс-наставник О.А. в Куантико Роуэн Куинн. Дочь Виккерса Арианна тоже принимала участие в деятельности своего отца. Именно она и расправилась с ним.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше