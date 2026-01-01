Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Побег из тюрьмы Даннемора
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Награды и номинации «Побег из тюрьмы Даннемора»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
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