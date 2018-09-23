Во 2 сезоне 17 серии сериала «911 служба спасения» Бобби отстраняют от службы и должность капитана пожарной части занимает Чимни. Ему приходится нелегко, поскольку нужно привыкнуть к своим новым обязанностям. Супруга Эдди хочет подать на развод.
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