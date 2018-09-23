Во 2 сезоне 16 серии сериала «911 служба спасения» события разворачиваются в 2014 году. Нэш лишился всех своих родных во время пожара. Ему нелегко было справиться с трагедией до тех пор, пока он не перебрался в Лос-Анджелес и не поступил на службу.
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