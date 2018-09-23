Во 2 сезоне 14 серии сериала «911 служба спасения» в Калифорнии начинаются беспорядки. Линия связи со службой спасения оборвана. Пожарные попадают в чрезвычайную ситуацию, получая сразу огромное количество вызовов. В это время Чимни приходит в себя.
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