Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 1 Серия 9

911 служба спасения 2018 9 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «911 служба спасения»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 января 2018
Отпусти
Сезон 1 / Серия 2 10 января 2018
Ближайшие родственники
Сезон 1 / Серия 3 17 января 2018
Самый худший день
Сезон 1 / Серия 4 24 января 2018
Источник возгорания
Сезон 1 / Серия 5 31 января 2018
Разбитое сердце
Сезон 1 / Серия 6 7 февраля 2018
Полная луна (Полный П)
Сезон 1 / Серия 7 28 февраля 2018
Карма — сука
Сезон 1 / Серия 8 7 марта 2018
В ловушке
Сезон 1 / Серия 9 14 марта 2018
Совершенно новый ты
Сезон 1 / Серия 10 21 марта 2018
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «911 служба спасения» состояние матери Эбби ухудшается. Все ее встречи с Баком скрываются. Афина готова перейти на следующий уровень в отношениях со своим новым бойфрендом. Хэн предстоит серьезная беседа с Евой.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше