В 1 сезоне 5 серии сериала «911 служба спасения» Бобби исповедается молодому священнослужителю. Сотрудникам пожарной службы любопытно, что скрывает их начальник. В это время к Хэн обращается за помощью ее бывшая возлюбленная. Эбби ищет мать.
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