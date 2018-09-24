Научное исследование и чехословацкая свадебная выпечка
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Семь смертных грехов и маленький Карл Саган
Сезон 2 / Серия 625 октября 2018
Радиоуглеродный анализ и чучело енота
Сезон 2 / Серия 71 ноября 2018
Восьмибитная принцесса и гений проколотых шин
Сезон 2 / Серия 88 ноября 2018
Семейная динамика и красный Fiero
Сезон 2 / Серия 915 ноября 2018
Задержка детства и банка с классными солёными орешками
Сезон 2 / Серия 106 декабря 2018
Раса сверхлюдей и письмо Альфу
Сезон 2 / Серия 113 января 2019
Боль в животике и кит метафоры
Сезон 2 / Серия 1210 января 2019
Ядерный реактор и мальчик, которого называют «Душечка»
Сезон 2 / Серия 1317 января 2019
Давид, Голиаф и газировка, что подальше
Сезон 2 / Серия 1431 января 2019
Неотложная математика и пышные пальмы
Сезон 2 / Серия 157 февраля 2019
Буханка хлеба и большой старый флаг
Сезон 2 / Серия 1621 февраля 2019
Альберт Эйнштейн и история о другой Марии
Сезон 2 / Серия 177 марта 2019
Идеальный результат и маршмэллоу на горелке Бунзена
Сезон 2 / Серия 184 апреля 2019
Политическая кампания и обманщица в стране конфет
Сезон 2 / Серия 1925 апреля 2019
Предложение и крест из палочек от леденцов
Сезон 2 / Серия 202 мая 2019
Разбитое сердце и крок-монстр
Сезон 2 / Серия 219 мая 2019
Шведская научная ерунда и уравнение для тоста
Сезон 2 / Серия 2216 мая 2019
О чем серия
Во 2 сезоне 5 серии сериала «Детство Шелдона» доктор Стерджес предлагает Куперам поучаствовать в исследовании близнецов, которое проводят его коллеги. И хотя ездить на исследования далековато, 50 долларов в час убеждают Джорджа согласиться.
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