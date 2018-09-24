Научное исследование и чехословацкая свадебная выпечка
Сезон 2 / Серия 518 октября 2018
Семь смертных грехов и маленький Карл Саган
Сезон 2 / Серия 625 октября 2018
Радиоуглеродный анализ и чучело енота
Сезон 2 / Серия 71 ноября 2018
Восьмибитная принцесса и гений проколотых шин
Сезон 2 / Серия 88 ноября 2018
Семейная динамика и красный Fiero
Сезон 2 / Серия 915 ноября 2018
Задержка детства и банка с классными солёными орешками
Сезон 2 / Серия 106 декабря 2018
Раса сверхлюдей и письмо Альфу
Сезон 2 / Серия 113 января 2019
Боль в животике и кит метафоры
Сезон 2 / Серия 1210 января 2019
Ядерный реактор и мальчик, которого называют «Душечка»
Сезон 2 / Серия 1317 января 2019
Давид, Голиаф и газировка, что подальше
Сезон 2 / Серия 1431 января 2019
Неотложная математика и пышные пальмы
Сезон 2 / Серия 157 февраля 2019
Буханка хлеба и большой старый флаг
Сезон 2 / Серия 1621 февраля 2019
Альберт Эйнштейн и история о другой Марии
Сезон 2 / Серия 177 марта 2019
Идеальный результат и маршмэллоу на горелке Бунзена
Сезон 2 / Серия 184 апреля 2019
Политическая кампания и обманщица в стране конфет
Сезон 2 / Серия 1925 апреля 2019
Предложение и крест из палочек от леденцов
Сезон 2 / Серия 202 мая 2019
Разбитое сердце и крок-монстр
Сезон 2 / Серия 219 мая 2019
Шведская научная ерунда и уравнение для тоста
Сезон 2 / Серия 2216 мая 2019
О чем серия
Во 2 сезоне 3 серии сериала «Детство Шелдона», когда дочь-подросток знакомой Мэри погибла, вера Мэри сильно подкосилась. Сомневаясь, что на все воля божья, Мэри начинает странно себя вести, и забота о детях ложится на плечи Джорджа…
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
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Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
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