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Детство Шелдона 2017 - 2024 21 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Детство Шелдона»
Пронзительный гул и боковые колёсики
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2018
Соперник-вундеркинд и сэр Исаак Нейтрон
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Кризис веры и инопланетяне-осьминоги
Сезон 2 / Серия 3 4 октября 2018
Финансовый секрет и рыбный соус
Сезон 2 / Серия 4 11 октября 2018
Научное исследование и чехословацкая свадебная выпечка
Сезон 2 / Серия 5 18 октября 2018
Семь смертных грехов и маленький Карл Саган
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Радиоуглеродный анализ и чучело енота
Сезон 2 / Серия 7 1 ноября 2018
Восьмибитная принцесса и гений проколотых шин
Сезон 2 / Серия 8 8 ноября 2018
Семейная динамика и красный Fiero
Сезон 2 / Серия 9 15 ноября 2018
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Раса сверхлюдей и письмо Альфу
Сезон 2 / Серия 11 3 января 2019
Боль в животике и кит метафоры
Сезон 2 / Серия 12 10 января 2019
Ядерный реактор и мальчик, которого называют «Душечка»
Сезон 2 / Серия 13 17 января 2019
Давид, Голиаф и газировка, что подальше
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Неотложная математика и пышные пальмы
Сезон 2 / Серия 15 7 февраля 2019
Буханка хлеба и большой старый флаг
Сезон 2 / Серия 16 21 февраля 2019
Альберт Эйнштейн и история о другой Марии
Сезон 2 / Серия 17 7 марта 2019
Идеальный результат и маршмэллоу на горелке Бунзена
Сезон 2 / Серия 18 4 апреля 2019
Политическая кампания и обманщица в стране конфет
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Предложение и крест из палочек от леденцов
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Разбитое сердце и крок-монстр
Сезон 2 / Серия 21 9 мая 2019
Шведская научная ерунда и уравнение для тоста
Сезон 2 / Серия 22 16 мая 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 21 серии сериала «Детство Шелдона» пастора Джеффа бросает его молодая жена, и Мэри пытается его поддержать, не зная, как много он может плакать. Неожиданно пастор находит общий язык с Джорджи, у которого тоже проблемы с женским полом.

 

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