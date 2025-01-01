Знакомый с детства советский цикл из трёх мультфильмов Фёдора Хитрука по классической сказке Алана Милна. Мы встречаем любимых героев — медведя Винни-Пуха, поросёнка Пятачка, Кролика, Сову и ослика Иа. В первой серии Винни-Пух пытается добыть мёд из пчелиного гнезда высоко на дереве. Во второй приходит в гости к Кролику, где злоупотребляет угощением, что приводит к печальным последствиям. В третьей части все персонажи пытаются устроить день рождения вечно печального Иа, который к тому же потерял свой хвост. Незабвенные кричалки-сопелки-пыхтелки Винни-Пуха и необычная анимация сделали мультфильм хрестоматийным. Как и голоса выдающихся артистов, озвучивших персонажей: Евгения Леонова, главного и единственного Винни, Ии Саввиной в образе Пятачка и Эраста Гарина, заговорившего за ослика Иа.