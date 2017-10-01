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Постер сериала Коллективный разум
Постер сериала Коллективный разум
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Коллективный разум

Коллективный разум (2017 - 2018)

Wisdom of the Crowd 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джереми Пивен
Джереми Пивен Jeffrey Tanner
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс Detective Tommy Cavanaugh
Моника Поттер Alex Hale
Наталия Тена
Наталия Тена Sara Morton
Jake Matthews Tariq Bakari
Блейк Ли
Блейк Ли Josh Novak
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.6 IMDb
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Сезоны
Коллективный разум - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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