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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
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Коллективный разум
Коллективный разум (2017 - 2018)
Wisdom of the Crowd
18+
драма
криминал
Год выпуска
2017
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Продолжительность сериала
13 часов 0 минут
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Джереми Пивен
Jeffrey Tanner
Ричард Т. Джонс
Detective Tommy Cavanaugh
Моника Поттер
Alex Hale
Наталия Тена
Sara Morton
Jake Matthews
Tariq Bakari
Блейк Ли
Josh Novak
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2017,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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