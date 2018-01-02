Из Лос-Анджелеса в Вегас 2018, 1 сезон
LA to Vegas
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 января 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
15
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Из Лос-Анджелеса в Вегас»
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
2 января 2018
Нытики и труп
The Yips and the Dead
Сезон 1
Серия 2
9 января 2018
Два с половиной пилота
Two and a Half Pilots
Сезон 1
Серия 3
16 января 2018
Афера
The Affair
Сезон 1
Серия 4
23 января 2018
Медвежья услуга
The Fellowship of the Bear
Сезон 1
Серия 5
6 февраля 2018
Битва пилотов
#PilotFight
Сезон 1
Серия 6
27 февраля 2018
Что можно делать в Вегасе после приземления
Things to Do in Vegas When You're Grounded
Сезон 1
Серия 7
6 марта 2018
Парковка В
Parking Lot B
Сезон 1
Серия 8
13 марта 2018
Лишние билеты
Overbooked
Сезон 1
Серия 9
20 марта 2018
День рождения Бернара
Bernard's Birthday
Сезон 1
Серия 10
27 марта 2018
Джек Сильвер
Jack Silver
Сезон 1
Серия 11
3 апреля 2018
Тренинг
Training Day
Сезон 1
Серия 12
10 апреля 2018
Званый обед
The Dinner Party
Сезон 1
Серия 13
17 апреля 2018
Капитан Дэйв зажигает
Captain Dave's on a Roll
Сезон 1
Серия 14
24 апреля 2018
Предложение
The Proposal
Сезон 1
Серия 15
1 мая 2018
