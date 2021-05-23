В 4 сезоне 9 серии сериала «Чи» Эмметт и Дарнелл проводят время с Джадой. Джейк и Джемма присутствуют на весеннем вечере. Напряжение между Доудой и Маркусом нарастает. Кевин делает шаг навстречу к Лайне. Трига оказывается в центре настоящего хаоса.
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