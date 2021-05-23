В 4 сезоне 6 серии сериала «Чи» Киеша пытается привыкнуть к новому образу жизни, а Папа стремится реабилитировать отношения Кевина и Джейка. Джада борется с тяжелыми препятствиями, Тифф и Дом получают возможность для развития своего бизнеса.
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