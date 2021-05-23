В 4 сезоне 5 серии сериала «Чи» Дуда, Розалин и Маркус готовятся к торжеству. У Кеши неожиданно начинаются схватки. Отношения Кевина и Джеммы достигают критической отметки. Триг и Шаад также ругаются. Смогут ли они найти общий язык?
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