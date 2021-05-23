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Чи 2018 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Чи»
Пища для души
Сезон 4 / Серия 1 23 мая 2021
Старшая школа им. Кули
Сезон 4 / Серия 2 30 мая 2021
Родной сын
Сезон 4 / Серия 3 6 июня 2021
Девушка из Чикаго
Сезон 4 / Серия 4 13 июня 2021
Шпион, который сидел у двери
Сезон 4 / Серия 5 20 июня 2021
Кэндимен
Сезон 4 / Серия 6 27 июня 2021
...Черный Мессия
Сезон 4 / Серия 7 11 июля 2021
Любовь Джонс
Сезон 4 / Серия 8 18 июля 2021
Космический джем
Сезон 4 / Серия 9 25 июля 2021
Изюминка на солнце
Сезон 4 / Серия 10 1 августа 2021
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Чи» Джейк, Джемма и Кевин решают организовать акцию протеста прямо на территории кампуса. Эммет и Тифф устанавливают новые границы для своих отношений. Джада сообщает крайне неожиданные новости, а Имани помогает девушке.

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