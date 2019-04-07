Во 2 сезоне 8 серии сериала «Чи» Брэндон делает огромный шаг в своих отношениях с Джеррикой. Новый шанс заставляет Эмметта взяться за дело. После появления нового друга Кевин принимает важное решение. Тем временем Ронни начинает терять контроль.
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