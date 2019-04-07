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Чи 2018 6 серия 2 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Чи»
Извержения
Сезон 2 / Серия 1 7 апреля 2019
Каждый день я Хастлин
Сезон 2 / Серия 2 14 апреля 2019
Просроченный
Сезон 2 / Серия 3 21 апреля 2019
Столкновение
Сезон 2 / Серия 4 28 апреля 2019
Чувствуя тепло
Сезон 2 / Серия 5 5 мая 2019
Вверх ногами
Сезон 2 / Серия 6 12 мая 2019
Слепой глаз
Сезон 2 / Серия 7 26 мая 2019
Опираться на это
Сезон 2 / Серия 8 2 июня 2019
Чувство вины, вирусные видео и попки
Сезон 2 / Серия 9 9 июня 2019
Скорпион и лягушка
Сезон 2 / Серия 10 16 июня 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Чи» Брэндон участвует в финале конкурса. Эмметт делает попытки наладить отношения с женщинами в своей жизни. Кевин и Джейк затевают драку. После раскрытия семейной тайны Ронни и Джада неожиданно сближаются.

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