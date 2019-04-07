Во 2 сезоне 6 серии сериала «Чи» Брэндон участвует в финале конкурса. Эмметт делает попытки наладить отношения с женщинами в своей жизни. Кевин и Джейк затевают драку. После раскрытия семейной тайны Ронни и Джада неожиданно сближаются.
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