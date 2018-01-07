В 1 сезоне 7 серии сериала «Чи» Брэндон ставит под угрозу свое место на работе, защищая коллегу. В это время Эмметт решает провести день откровенных бесед с Квентином. Между тем Кевин делает всевозможные попытки привлечь внимание Андреа.
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