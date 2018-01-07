Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чи Сезоны Сезон 1 Серия 6

Чи 2018 6 серия 1 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чи»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2018
Аллея
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2018
Привидения
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2018
Трясунка
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2018
Сегодня был хороший день
Сезон 1 / Серия 5 11 февраля 2018
Вникнуть в мошенничество
Сезон 1 / Серия 6 18 февраля 2018
Свисток
Сезон 1 / Серия 7 25 февраля 2018
Бумажники
Сезон 1 / Серия 8 4 марта 2018
Намасте Muthaf**ka
Сезон 1 / Серия 9 11 марта 2018
Легкость в дороге
Сезон 1 / Серия 10 18 марта 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Чи» поступки Брэндона способны окончательно разрушить его отношения с Джеррикой. Тем временем Ронни неожиданно узнает тайну прошлого своего приемного сына и передает сотрудникам полиции важную информацию.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше