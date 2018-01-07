В 1 сезоне 5 серии сериала «Чи» вечеринка, которую устроили соседи в районе, объединяет Эммета, Брэндона, Кевина и Ронни. В скором времени Брэндон начинает конфликтовать с Ронни, а позже немного удивляется неожиданному приходу Джеррики.
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