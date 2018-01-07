В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа

Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле

«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»

Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет