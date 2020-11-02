Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 4 Серия 1

Хороший доктор 2017 - 2024 1 серия 4 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 4 сезона «Хороший доктор»
Линия фронта: Часть первая
Сезон 4 / Серия 1 2 ноября 2020
Линия фронта: Часть вторая
Сезон 4 / Серия 2 9 ноября 2020
Новички
Сезон 4 / Серия 3 16 ноября 2020
Не такой же
Сезон 4 / Серия 4 23 ноября 2020
Провал
Сезон 4 / Серия 5 30 ноября 2020
Лим
Сезон 4 / Серия 6 11 января 2021
Принцип неопределённости
Сезон 4 / Серия 7 18 января 2021
Воспитание
Сезон 4 / Серия 8 25 января 2021
Безответственность у салатной стойки
Сезон 4 / Серия 9 15 февраля 2021
Расшифровка
Сезон 4 / Серия 10 22 февраля 2021
Все мы иногда безумны
Сезон 4 / Серия 11 8 марта 2021
Маленькие голубые глазки
Сезон 4 / Серия 12 22 марта 2021
Потерянное
Сезон 4 / Серия 13 29 марта 2021
Объявление пола ребенка
Сезон 4 / Серия 14 19 апреля 2021
Ожидание
Сезон 4 / Серия 15 26 апреля 2021
Доктор Тед
Сезон 4 / Серия 16 10 мая 2021
Отпустить
Сезон 4 / Серия 17 17 мая 2021
Простить или забыть
Сезон 4 / Серия 18 24 мая 2021
Венга
Сезон 4 / Серия 19 31 мая 2021
Вперед
Сезон 4 / Серия 20 7 июня 2021
О чем серия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Хороший доктор» главный герой сталкивается с болезнью, которую никогда не встречал прежде. Врачам приходится особенно сложно из-за глобальной пандемии и происходящих изменений в мире. Доктор Парк планирует уехать к семье.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше