Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»

Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро

Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле

2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3

Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»

«А вас, Штирлиц, я попрошу пройти тест»: эти 5 сложных вопросов о «17 мгновениях весны» поставят в тупик даже рожденных в СССР

«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым

Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?

Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»

«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор