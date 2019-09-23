В 3 сезоне 3 серии сериала «Хороший доктор» ординатор Клэр Браун продолжает готовиться к первой в жизни самостоятельной операции, испытывая неуверенность. Ситуация усугубляется, когда в дело вмешивается Шон, по-прежнему страдающий от любви к Карли.
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