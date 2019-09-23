В 3 сезоне 12 серии сериала «Хороший доктор» ситуация в личной жизни Шона усугубляется. Между тем в больницу поступает 25-летний бегун с неизвестным заболеванием. Карли присоединяется к группе врачей и устанавливает верный диагноз.
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