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Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 3 Серия 11

Хороший доктор 2017 - 2024 11 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Хороший доктор»
Катастрофа
Сезон 3 / Серия 1 23 сентября 2019
Долги
Сезон 3 / Серия 2 30 сентября 2019
Клэр
Сезон 3 / Серия 3 7 октября 2019
Возьми мою руку
Сезон 3 / Серия 4 14 октября 2019
Первая операция, второе озарение
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 2019
45-градусный угол
Сезон 3 / Серия 6 4 ноября 2019
Генная терапия
Сезон 3 / Серия 7 11 ноября 2019
Полёт на Луну
Сезон 3 / Серия 8 18 ноября 2019
Несовершенный
Сезон 3 / Серия 9 25 ноября 2019
Друзья и семья
Сезон 3 / Серия 10 2 декабря 2019
Перелом
Сезон 3 / Серия 11 13 января 2020
Мутации
Сезон 3 / Серия 12 20 января 2020
Секс и смерть
Сезон 3 / Серия 13 27 января 2020
Влияние
Сезон 3 / Серия 14 10 февраля 2020
Несказанное
Сезон 3 / Серия 15 17 февраля 2020
Вскрытие
Сезон 3 / Серия 16 24 февраля 2020
Фиксация
Сезон 3 / Серия 17 2 марта 2020
Разбитое сердце
Сезон 3 / Серия 18 9 марта 2020
Боль
Сезон 3 / Серия 19 23 марта 2020
Я люблю тебя
Сезон 3 / Серия 20 30 марта 2020
О чем серия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Хороший доктор» вернувшийся из поездки Шон проводит ночь с Леей. На следующее утро любовники проснулись в объятьях. Узнав правду, Карли приходит в шок. Сумеет ли Мерфи выбрать между двумя любимыми девушками?

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