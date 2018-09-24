Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хороший доктор» Глассман сталкивается с послеоперационными галлюцинациями, которые заставляют врача вспомнить о личной трагедии. Между тем Клэр пытается вылечить поступившего в отделение подростка.
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