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Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 2 Серия 10

Хороший доктор 2017 - 2024 10 серия 2 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Хороший доктор»
Здравствуй
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2018
Компромисс
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2018
36 часов
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2018
Крепкий орешек
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2018
Морковь
Сезон 2 / Серия 5 29 октября 2018
Двухслойная
Сезон 2 / Серия 6 5 ноября 2018
Губерт
Сезон 2 / Серия 7 12 ноября 2018
Истории
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2018
Эмпатия
Сезон 2 / Серия 9 26 ноября 2018
Карантин
Сезон 2 / Серия 10 3 декабря 2018
Карантин. Часть вторая
Сезон 2 / Серия 11 14 января 2019
Последствия
Сезон 2 / Серия 12 21 января 2019
Всем сердцем
Сезон 2 / Серия 13 28 января 2019
Лица
Сезон 2 / Серия 14 4 февраля 2019
Кто не рискует, тот не пьет шампанское
Сезон 2 / Серия 15 18 февраля 2019
Вера
Сезон 2 / Серия 16 25 февраля 2019
Срыв
Сезон 2 / Серия 17 4 марта 2019
Трамплин
Сезон 2 / Серия 18 11 марта 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Хороший доктор» рождественские каникулы врачей оказываются под вопросом, когда инфекция закрывает приемный покой на карантин. Каждый, кто очутился здесь, подвергается смертельной опасности.

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