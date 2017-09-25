В 1 сезоне 18 серии сериала «Хороший доктор» в отделение к Нилу поступает молодой пациент с переломом ноги. К удивлению врачей, больной начинает скоропостижно умирать от другой болезни, установить которую необходимо в кратчайшие сроки.
Грибники призывают не наступать на такие бревна в лесу: шаг — и придется звонить в МЧС и скорую
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Не Москва и не Калининград: зрители нашли город, который мог стать прототипом Котополиса в мульте «Три кота»
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная
Авторизация по e-mail