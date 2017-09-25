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Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 1 Серия 18

Хороший доктор 2017 - 2024 18 серия 1 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Хороший доктор»
Запах гари
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2017
Гора Рашмор
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2017
Оливер
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2017
Трубы
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2017
Три десятых процента
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2017
Не подделка
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2017
22 шага
Сезон 1 / Серия 7 13 ноября 2017
Яблоко
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2017
Нюансы
Сезон 1 / Серия 9 27 ноября 2017
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 4 декабря 2017
Острова. Часть Первая
Сезон 1 / Серия 11 8 января 2018
Острова. Часть вторая
Сезон 1 / Серия 12 15 января 2018
Семь причин
Сезон 1 / Серия 13 22 января 2018
Она
Сезон 1 / Серия 14 5 февраля 2018
От самого сердца
Сезон 1 / Серия 15 26 февраля 2018
Боль
Сезон 1 / Серия 16 12 марта 2018
Улыбка
Сезон 1 / Серия 17 19 марта 2018
Больше
Сезон 1 / Серия 18 26 марта 2018
О чем серия

В 1 сезоне 18 серии сериала «Хороший доктор» в отделение к Нилу поступает молодой пациент с переломом ноги. К удивлению врачей, больной начинает скоропостижно умирать от другой болезни, установить которую необходимо в кратчайшие сроки.

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