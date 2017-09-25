В 1 сезоне 15 серии сериала «Хороший доктор» в больницу поступает несовершеннолетний пациент с отказывающей печенью. К счастью, врачи находят донора практически сразу. Сложность заключается в том, что орган принадлежит раскаявшемуся маньяку-убийце.
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