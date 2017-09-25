Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 1 Серия 15

Хороший доктор 2017 - 2024 15 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Хороший доктор»
Запах гари
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2017
Гора Рашмор
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2017
Оливер
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2017
Трубы
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2017
Три десятых процента
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2017
Не подделка
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2017
22 шага
Сезон 1 / Серия 7 13 ноября 2017
Яблоко
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2017
Нюансы
Сезон 1 / Серия 9 27 ноября 2017
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 4 декабря 2017
Острова. Часть Первая
Сезон 1 / Серия 11 8 января 2018
Острова. Часть вторая
Сезон 1 / Серия 12 15 января 2018
Семь причин
Сезон 1 / Серия 13 22 января 2018
Она
Сезон 1 / Серия 14 5 февраля 2018
От самого сердца
Сезон 1 / Серия 15 26 февраля 2018
Боль
Сезон 1 / Серия 16 12 марта 2018
Улыбка
Сезон 1 / Серия 17 19 марта 2018
Больше
Сезон 1 / Серия 18 26 марта 2018
О чем серия

В 1 сезоне 15 серии сериала «Хороший доктор» в больницу поступает несовершеннолетний пациент с отказывающей печенью. К счастью, врачи находят донора практически сразу. Сложность заключается в том, что орган принадлежит раскаявшемуся маньяку-убийце.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Время сиять
Время сиять 4 комментария
Материя времени
Материя времени 2 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1032 комментария
Не Москва и не Питер: россияне массово мечтают перебраться на ПМЖ в этот приграничный город
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше