Новости о сериале «Хороший доктор»

Сериал «Хороший доктор» продлен на седьмой сезон
Сериал «Хороший доктор» продлен на седьмой сезон Производство новых серий было одобрено еще до окончания выхода шестого сезона.
20 апреля 2023 16:36
В разработке находится сериал «Хороший адвокат», который станет спин-оффом «Хорошего доктора»
В разработке находится сериал «Хороший адвокат», который станет спин-оффом «Хорошего доктора» Герои будущего сериала будут представлены зрителям в эпизоде, премьера которого состоится в марте.
12 января 2023 14:17
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
1 октября 2022 17:00
О чем сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором?
О чем сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором? Сюжет, актеры и дата выхода нового сезона сериала о докторе с аутизмом.
20 сентября 2022 14:59
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера Став звездой кино еще в детстве, Хаймор сумел развить этот успех.
18 августа 2022 16:27
Пятый сезон сериала «Хороший доктор» получил первый трейлер и дату релиза
Пятый сезон сериала «Хороший доктор» получил первый трейлер и дату релиза Зрителей ожидает много новых увлекательных медицинских историй, а также свадьба главного героя.
29 сентября 2021 16:35
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие Были объявлены даты премьеры как свежих сезонов уже знакомых сериалов, так и абсолютно новых проектов.
16 июля 2021 11:59
