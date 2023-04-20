Меню
Хороший доктор
Сериал «Хороший доктор» продлен на седьмой сезон
Производство новых серий было одобрено еще до окончания выхода шестого сезона.
Написать
20 апреля 2023 16:36
В разработке находится сериал «Хороший адвокат», который станет спин-оффом «Хорошего доктора»
Герои будущего сериала будут представлены зрителям в эпизоде, премьера которого состоится в марте.
Написать
12 января 2023 14:17
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
Написать
1 октября 2022 17:00
О чем сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором?
Сюжет, актеры и дата выхода нового сезона сериала о докторе с аутизмом.
Написать
20 сентября 2022 14:59
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера
Став звездой кино еще в детстве, Хаймор сумел развить этот успех.
Написать
18 августа 2022 16:27
Пятый сезон сериала «Хороший доктор» получил первый трейлер и дату релиза
Зрителей ожидает много новых увлекательных медицинских историй, а также свадьба главного героя.
Написать
29 сентября 2021 16:35
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие
Были объявлены даты премьеры как свежих сезонов уже знакомых сериалов, так и абсолютно новых проектов.
Написать
16 июля 2021 11:59
