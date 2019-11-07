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Киноафиша Сериалы Британия Сезоны Сезон 2 Серия 5

Британия 2018 - 2021 5 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Британия»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 7 ноября 2019
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 7 ноября 2019
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 7 ноября 2019
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2019
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 7 ноября 2019
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 7 ноября 2019
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 7 ноября 2019
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 7 ноября 2019
Серия 9
Сезон 2 / Серия 9 7 ноября 2019
Серия 10
Сезон 2 / Серия 10 7 ноября 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Британия» Дивису снится очень неловкий сон, который вызывает напряжение в отношениях с Кейт. Девушка готовится к Испытанию водой. Веран решает полностью отринуть учение друидов, чтобы противостоять Харке.

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