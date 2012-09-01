В 7 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара оказываются на поврежденной русской субмарине в 1983 году. Судно ходит по спирали на дне океана. Инопланетное существо сбегает за борт прямо в объятия арктического льда.
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