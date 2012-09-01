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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 7 Серия 8

Доктор Кто 2005 - 2022 8 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Доктор Кто»
Изолятор далеков
Сезон 7 / Серия 1 1 сентября 2012
Динозавры на космическом корабле
Сезон 7 / Серия 2 8 сентября 2012
Город под названием Милосердие
Сезон 7 / Серия 3 15 сентября 2012
Сила трёх
Сезон 7 / Серия 4 22 сентября 2012
Ангелы захватывают Манхэттен
Сезон 7 / Серия 5 29 сентября 2012
Колокола Святого Иоанна
Сезон 7 / Серия 6 30 марта 2013
Кольца Акатена
Сезон 7 / Серия 7 6 апреля 2013
Холодная война
Сезон 7 / Серия 8 13 апреля 2013
Прячься
Сезон 7 / Серия 9 20 апреля 2013
Путешествие к центру ТАРДИС
Сезон 7 / Серия 10 27 апреля 2013
Багровый ужас
Сезон 7 / Серия 11 4 мая 2013
Серебряный кошмар
Сезон 7 / Серия 12 11 мая 2013
Имя Доктора
Сезон 7 / Серия 13 18 мая 2013
О чем серия

В 7 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара оказываются на поврежденной русской субмарине в 1983 году. Судно ходит по спирали на дне океана. Инопланетное существо сбегает за борт прямо в объятия арктического льда.

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