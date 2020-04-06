Кардинал 2017 - 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Кардинал
Cardinal 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Кардинал»

Роберт Robert
Сезон 4 Серия 1
6 апреля 2020
Адель Adele
Сезон 4 Серия 2
13 апреля 2020
Барри Barry
Сезон 4 Серия 3
20 апреля 2020
Нил Neil
Сезон 4 Серия 4
27 апреля 2020
Скотт Scott
Сезон 4 Серия 5
4 мая 2020
Джон и Лиз John & Lise
Сезон 4 Серия 6
11 мая 2020
