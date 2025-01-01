Меню
Постер сериала Электрические сны Филипа К. Дика
Киноафиша Сериалы Электрические сны Филипа К. Дика Сезоны

Электрические сны Филипа К. Дика, список сезонов

Philip K. Dick's Electric Dreams 16+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Электрические сны Филипа К. Дика»
Электрические сны Филипа К. Дика - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 17 сентября 2017 - 19 марта 2018
 
