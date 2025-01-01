Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Электрические сны Филипа К. Дика
Сезоны
Электрические сны Филипа К. Дика, список сезонов
Philip K. Dick's Electric Dreams
16+
Год выпуска
2017
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Channel 4
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Электрические сны Филипа К. Дика»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
17 сентября 2017 - 19 марта 2018
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667