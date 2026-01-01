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Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Электрические сны Филипа К. Дика
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Награды и номинации «Электрические сны Филипа К. Дика»
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Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
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