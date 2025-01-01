Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сериалы
Сериалы
Озорной поцелуй
Сезоны
Озорной поцелуй, список сезонов
Mischievous Kiss
Год выпуска
2010
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
MBC
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Озорной поцелуй»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
1 сентября 2010 - 21 октября 2010
