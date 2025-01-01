Меню
Озорной поцелуй
Озорной поцелуй, список сезонов

Mischievous Kiss
Год выпуска 2010
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

7.3
7.1 IMDb
Список сезонов сериала «Озорной поцелуй»
Озорной поцелуй - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 1 сентября 2010 - 21 октября 2010
 
