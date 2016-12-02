В 1 сезоне 15 серии сериала «Гоблин» Ын Так удивлена внезапному появлению Ким Шина на улицах Квебека, а мужчина напоминает девушке о совместном ужине. Жнец смерти ошибочно полагает, что Санни его не помнит, и называет своё настоящее имя — Ван Ё.
«Чудес не бывает»: от листьев ореха есть польза на даче лишь в 2 случаях – все остальные «лайфхаки» убьют ваш огород
Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
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