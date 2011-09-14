Всю ночь напролет 2011 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всю ночь напролет
Up All Night
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Всю ночь напролет»

Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2011
Клевые соседи Cool Neighbors
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2011
Работать допоздна Working Late and Working It
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2011
Новый автомобиль New Car
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2011
Калейдоскоп малыша г-на Боба Mr. Bob's Toddler Kaleidoscope
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2011
Рождение Birth
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2011
Родители Parents
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2011
Первое отсутствие ночью First Night Away
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2011
Наем и увольнение Hiring and Firing
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2011
Конец недели Week Off
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2011
Первое Рождество First Christmas
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2011
Канун Нового года New Year's Eve
Сезон 1 Серия 12
12 января 2012
Соперники Rivals
Сезон 1 Серия 13
19 января 2012
Дошкольный аукцион Preschool Auction
Сезон 1 Серия 14
2 февраля 2012
День после дня святого Валентина Day After Valentine's Day
Сезон 1 Серия 15
9 февраля 2012
День путешествия Travel Day
Сезон 1 Серия 16
16 февраля 2012
Первый день рождения First Birthday
Сезон 1 Серия 17
23 февраля 2012
Новый босс New Boss
Сезон 1 Серия 18
1 марта 2012
Пара друзей Couple Friends
Сезон 1 Серия 19
8 марта 2012
Детская лихорадка Baby Fever
Сезон 1 Серия 20
15 марта 2012
Время дочери и папы Daddy Daughter Time
Сезон 1 Серия 21
22 марта 2012
Отпуская Letting Go
Сезон 1 Серия 22
29 марта 2012
Эй, ревность Hey Jealousy
Сезон 1 Серия 23
5 апреля 2012
Предложения The Proposals
Сезон 1 Серия 24
12 апреля 2012
