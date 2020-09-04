Во 2 сезоне 7 серии сериала «Пацаны» готовится суд против Vought, и главным свидетелем должен быть Фонарщик. Однако тот ломается под общественным давлением. Энни пытается сбежать из «семерки» с помощью Мэйв, а Хоумлендер хочет забрать сына у Бек.
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